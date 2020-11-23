В рамках 13-го тура Лиги Жупиле Лёвен и Сент-Трюйден разошлись миром. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 13-й тур

Лёвен – Сент-Трюйден – 2:2

Голы: Анри, 45+2 (пенальти), Эппиа, 73 – Назон, 27, 84

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Гости, в старте которых появился наш Александр Филиппов, открыли счет на 27-й минуте. Это Дюкен Назон на средней дистанции от ворот получил пас от Гарсии Тены, продавил двух защитников и разрядил пушку метров с 25-ти. Хозяева отыгрались перед перерывом – Тома Анри уверенно реализовал одиннадцатиметровый после опрометчивого фола защитника "канареек".

Во втором тайме команды поменялись ролями. Сначала Лёвен вывел вперед Джошуа Эппиа, реализовав на 73-й минуте прострел болгарина Малинова. Но на 84-й гаитянин Назон оформил дубль, воспользовавшись несогласованностью действий обороны и реализовав выход один на один с голкипером. Итак, 2:2 – финальный результат.

Филиппов, к слову, сыграл 90 минут и был заменен Буату. Новичок сезона Лёвен набрал 19 очков и занимает 8-е место. В свою очередь Сент-Трюйден украинца имеет в активе лишь 10 пунктов и находится над зоной вылета.

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