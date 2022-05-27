Сент-Этьен и Осер соревнуются за место во французской элите на кампанию 2022/23.

Лига 1, первый матч на выбывание

Осер – Сент-Этьен – 1:1

Гол ы : Перрен, 86 – Юссуф, 15

Сент-Этьен провел ужасный сезон во французской элите, чудом спасшись от прямого вылета. А вот Осер наоборот показал себя неплохо в Лиге 2, финишировав в шаге от прямого повышения в классе. Теперь коллективы между собой соревновались за место под солнцем.

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Первый поединок завершился ничьей 1:1. Открыл счет Юссуф красивым выстрелом в дальний угол. "Зеленые" пытались удержать положительный результат, но Перрен на последних минутах нанес мощный результативный удар. Ответный матч запланирован на 29 мая.