Сент-Этьен продолжил серию без побед в чемпионате Франции, спасши ничью в игре с Анже в рамках 11-го тура. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 11 тур

Сент-Этьен – Анже – 2:2

Голы: Хазри, 61, Над, 90+4 – Траоре, 28, Фульджини, 56

Матч между Сент-Этьеном и Анже начался на час позже из-за протестов фанатов "зеленых". Первый тайм не улучшил настроения болельщиков – Траоре открыл счет на 28 минуте. После перерыва Фульджини удвоил преимущество гостей.

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Сент-Этьен отыгрался на 61 минуте благодаря классному штрафному Хазри. Поединок приближался к очередному поражению подопечных Клода Пюэля, однако их спас Над на 4 компенсированной минуте.

Таким образом, Анже набрал 17 очков и расположился на четвертой строчке, Сент-Этьен с 5 пунктами остался последним.

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