Лига 1, 31-й тур

Лорьян – Сент-Этьен – 6:2

Голы: Моффи, 42 (пен.), 86, Коне, 45+1, 65, Ле Фе, 61, Буагар, 89 – Буанга, 4, Норден, 22

Удаление: Нею, 68 (СЭ).

Это было классическое сражение аутсайдеров за 6 очков. Сент-Этьен с 27 пунктами находился в зоне переходных матчей, а Лорьян имел 28.

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Начало встречи сложилось для "зеленых" очень оптимистично. Уже к середине тайма Буанга и Норден оформили комфортное преимущество в 2 гола. Впрочем, Сент-Этьен умудрился растерять все за 5 минут перед перерывом.

Во втором тайме Лорьян не оставил мокрого места от гостей. Бернардони вытащил из своей сетки еще 4 мяча, фиксируя позорные 2:6. Сент-Этьен остается в зоне переходных матчей, а Лорьян немного оторвался и существенно улучшил разницу забитых-пропущенных.

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