Сент-Этьен подписал финалиста Копа Америка

Французский Сент-Этьен объявил о подписании защитника сборной Перу Мигеля Трауко.

26-летний перуанец перебрался в чемпионат Франции, сообщает официальный сайт Сент-Этьена.

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Трауки перешел из бразильского Фламенго, в котором выступал с 2017 года, за 1 млн евро. С "зелеными" фланговый защитник, который также может сыграть в полузащите, заключил соглашение на 3 года. На Жоффруа Гишаре он будет выступать под 13-м номером.

В сезоне-2019 в активе Мигеля Трауко 12 матчей во всех турнирах. Также он сыграл все 6 поединков сборной Перу на Копа Америка, где "инки" сенсационно добрались до финала.