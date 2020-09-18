Марсель и Сент-Этьен провели поединок, который должен был состояться еще в первом туре.

Лига 1, 1 тур

Марсель – Сент-Этьен – 0:2

Голы: Амума, 6, Буанга 75

Команда Пюэля явно настроилась лучше на одно из самых принципиальных дерби Франции, а Марсель выглядел истощенным после бойни с ПСЖ. Уже на 6 минуте Манданда пришлось вытаскивать мяч из сетки. Двое защитников хозяев не смогли накрыть Амума, который четко пробил в ближний угол.

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Марсель провел несколько хороших атак, но большинство сам и испортил неточными выстрелами. Не дремал и 34-летний голкипер Сент-Этьена Джесси Мулен. На 75 минуте "зеленые" закрепили свое преимущество благодаря Буанга – 0:2.

Сент-Этьен набрал максимум очков в первых трех турах и закономерно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. А вот команда Виллаш-Боаша сделала первую осечку, потому опустилась на восьмую строчку.

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