Сент-Этьен не долго оставался без наставника после увольнения Клода Пюэля.

Паскаль Дюпра стал главным тренером Сент-Этьена, сообщает официальный сайт клуба.

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На этой должности 59-летний специалист заменит Клода Пюэля, стороны подписали контракт до лета 2022-го. Задачей нового тренера будет сохранение прописки в Лиге 1. Последним местом работы Дюпра был Кан.

После 18 туров чемпионата Франции Сент-Этьен остается на дне таблицы с 12 очками.

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