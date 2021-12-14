Сент-Этьен назначил нового главного тренера
14 декабря 22:48 - Читати українською
Сент-Этьен не долго оставался без наставника после увольнения Клода Пюэля.
Паскаль Дюпра стал главным тренером Сент-Этьена, сообщает официальный сайт клуба.
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На этой должности 59-летний специалист заменит Клода Пюэля, стороны подписали контракт до лета 2022-го. Задачей нового тренера будет сохранение прописки в Лиге 1. Последним местом работы Дюпра был Кан.
После 18 туров чемпионата Франции Сент-Этьен остается на дне таблицы с 12 очками.
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