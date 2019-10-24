Сент-Этьен – Александрия: анонс матча Лиги Европы

Сент-Этьен в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Александрия в последних двух турах Лиги Европы набрала всего одно очко, хотя и продемонстрировала неплохую игру. Кто знает, как бы пошёл матч в Германии без ляпа Панькива и с каким счётом завершился бы поединок против Гента без досадного рикошета от Пашаева? Теперь уже об этом нет смысла говорить, да и будем откровенны – не за очками ехали "жёлто-черные" в Европу, а за эмоциями и опытом. Впрочем, если команда хочет выходить дальше, то нужно только побеждать. При любом другом результаты шансы на плей-офф будут, но очень призрачные.

Сильные и слабые стороны Александрии

Подопечные Владимира Шарана выглядят далеко не мальчиками для битья, качественно прессингуя соперника и проявляя способность идти вперёд при максимально неблагоприятных условиях. Так было на "Фольксваген Арене" при счёте 2:0 в пользу немцев, и так же было во Львове против бельгийцев – команда терпит, но атакует. Подобный триумф воли возможен благодаря шикарной физической форме и продуманным перемещениям футболистов – заметно, что они заранее знают, что делать. Стандарты же выступают в качестве вишенки подготовки Владимира Шаран к игре. Как следствие, его подопечные во всех турнирах не знали поражений на протяжении месяца (до встречи с Динамо, где киевляне имели кучу проблем).

Слабой стороной "жёлто-черных" можно назвать оборону. Вообще, это популярный приём поверхностной аналитики – когда не к чему докопаться, то надо говорить о неидеальной игре защитников. Впрочем, в данном случае это правда: после двух "сухих" побед в сентябре Александрия провела шесть матчей в УПЛ и Лиге Европы, не пропустив только от Львова, который вообще никому не забивает в течение пяти туров. Бронзовый призёр УПЛ получил голы даже от Колоса и Карпат – да, возможно, не все пропущенные мячи были по игре, но в каждом матче защитники Александрии привозят по несколько моментов. Кроме того, в еврокубках довольно тревожно играет голкипер Панькив. Это – проблема.

Сильные и слабые стороны Сент-Этьена

Сент-Этьен прямо сейчас чем-то напоминает Александрию. Луарцы провалили старт сезона, оформив серию в семь матчей без побед (при пяти поражениях), побывав в зоне вылета и набрав всего одно очко в группе ЛЕ, в результате чего главный тренер Гислен Принтан потерял свой пост. На замену ему пришел Клод Пюэль, известный по чемпионству Монако, полуфиналу ЛЧ с Лионом и тремя неоднозначными годами работы в Англии. Результат пришёл мгновенно: "стефануа" одержали три минимальные победы над Нимом, Бордо и Лионом – в них было много везения, но все отметили хорошую организацию игры.

Клод Пюэль делает ставку на осторожную и дисциплинированную игру в обороне, от которой всё и пляшется: команда действует по схеме в три защитника и имеет шикарных фулбэков – Дебюши и Буанга в трёх последних турах провели по голу. Ключевой же зоной для "зелёно-белых" является центр, где особенно выделяются М'Вила, Юссуф и Будебуз – первые два закрывают опорную зону, а третий отвечает по продвижение мяча и шикарно стреляет с дистанции. Вообще, у французов всё очень хорошо с ударами, поэтому просто держать их на дистанции мало. Александрия должна оставить Стент-Этьен без пространства, а Панькиву нужно забыть о тревожности в действиях, взяв пример с голкипера "стефануа" Рюфьё – сейчас он находится в фантастической форме.

Впрочем, не стоит думать, что 10-кратный чемпион настолько силён. Четыре года назад, в матчах против Днепра, этот коллектив играл значительно лучше, да и вообще его звёздные времена прошли – сейчас это очень нестабильный середняк Лиги 1. Три минимальные победы Сент-Этьена были получены при невероятно нервной игре полевых футболистов и шикарной работе вратаря, а форварды вообще не забивают – на счету Берича и Хазри в текущем сезоне всего по одному голу. Последний при этом еще и имеет проблемы с кондициями, обусловленные бешеным календарём в последний год (ЧМ-2018 + максимум матчей на Кубке Африки). Словом, коллектив Клода Пюэля ещё слишком сырой, чтобы его бояться.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Для Александрии и Сент-Этьена это дебютная встреча, но "стефануа" четыре раза встречались с Днепром. В сезоне 2014/15 "сине-бело-голубые" расписали сухую выездную ничью, а в Киеве добіли минимальную победу – через год же "зел'но-белые" одержали две победы (0:1 и 0:3).

2. После поединков с Днепром у фанатов Сент-Этьена особые отношения с украинскими болельщиками. В Киеве между ними произошла серьёзная драка, после чего ультрас "стефануа" вывесили баннер: "Мы хотели снять шлюх, а сняли их сыновей". В следующем сезоне клуб закрыл продажу билетов для украинских фанатов.

3. Статистика противостояния между клубами УПЛ и Лиги 1 – 55 матчей, 14 побед украинцев, 16 ничьих, 25 побед французов. Общий счет – 49:70 в пользу Франции.

4. Сент-Этьен в последних двух своих сезонах в Лиге Европы всегда выходил из группы.

5. Суммарная стоимость футболистов Сент-Этьена почти в 12 раз дороже состава Александрии – € 129,35 млн против € 11 млн.

Кадровая ситуация

Сент-Этьен перед матчем против Александрии не смог избежать потерь. Из-за травм не смогут сыграть нападающий Лоис Дионе, центрхав Йоан Кабай и перуанский фулбек Мигель Трауко, а под вопросом находится участие в игре Жана-Оде Аолу – он только восстановился от повреждения. Зато у французов нет дисквалифицированных.

Кадровая ситуация Александрии близка к идеальной. На матч отправились все лидеры, поэтому вопрос заключается лишь в схеме, которую применит Владимир Шаран. Учитывая необходимость побеждать, можно прогнозировать стандартные 4-2-3-1 с Ковальцом под нападающими, хотя можно вырвать центр поля и через формацию в три опорника, как это было в Вольсфбурге – правда, она проявила себя не лучшим образом. В любом случае прекрасно, что никаких кадровых проблем Александрия не испытывает.

Ориентировочные составы на матч Сент-Этьен – Александрия

Сент-Этьен: Рюфьё – Салиба, Колодзейчак, Фофана – Дебюши, М'Вила, Юссуф, Буанга – Будебуз – Хазри, Аби

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Ситало

Сент-Этьен – Александрия прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Эксперты из компании Marathon Bet безусловным фаворитом встречи считают хозяев поля. На победу "стефануа" букмекеры поставили коэффициент 1,49, в то время как на победу "желто-черных" они дают до 7,60. Ставка на ничью увеличит ваш выигрыш в 4,50 раз, а наиболее вероятным счетом контора считает 1:0 в пользу Сент-Этьена – его оценили "кефом" 6,30.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Большинство экспертов как-то слишком громко признали Сент-Этьен победителем встречи, забывая о сырости и нервозности футбола "стефануа". Команда довольно похожа на Александрию, а та, в свою очередь, очень достойно выступает в Лиге Европы. Именно поэтому не верится, что "жёлто-черные" покинут поле без забитого мяча. Впрочем, больше одного голда они вряд ли забьют – Александрия вообще редко забивает много, а в Европе тем более.

Можно также прогнозировать гол в ворота Панькива, ведь даже в УПЛ подопечные Владимира Шарана пропускают регулярно. Именно это и является причиной того, что более вероятным кажется поражение александрийцев. На переполненном "Жоффруа-Гишар" мотивированному Сент-Этьену будет нужна только победа, поэтому темп окажется максимально высоким, а количество ударов с разных дистанций будет огромнейшим.

Сент-Этьен имеет слишком много дорогих и высококачественных (по нашим меркам) футболистов, чтобы не реализовать преимущество. Именно поэтому "стефануа" должны одержать победу, но она не должна быть такой лёгкой, как все об этом говорят.