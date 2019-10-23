Сент-Этьен – Александрия: украинская команда застряла в аэропорту

Погодные условия помешали успешному перелету нашей команды во Францию.

Завтра, 24 октября, Александрия в матче 3-го тура Лиги Европы встретится с французским Сент-Этьеном. Сегодня утром украинская команда не смогла вылететь с Борисполя из-за сильного тумана, который окутал аэродром, сообщает официальный Твиттер команды. Игрокам Александрии пришлось ждать улучшения погодных условий в зале ожидания.

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Напомним, в группе I Лиги Европы украинская команда уже провела два матча: на выезде уступила немецкому Вольфсбургу 1:3, а во Львове в матче с Гентом добыла свое первое историческое очко, сыграв вничью 1:1. Матч против французской команды начнется в 19:55 по киевскому времени.

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