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Сент-Этьен – Александрия: украинская команда наконец-то вылетела во Францию

15:55 67 Читати українською
Сент-Этьен – Александрия: украинская команда наконец-то вылетела во Францию
Максим Третьяков радуется улучшению погодных условий / Твиттер ФК Александрия

Более пяти часов игроки Александрии провели в здании аэропорта в ожидании своего рейса.

 

Александрии все-таки удалось вылететь в Сент-Этьена на матч 3-го тура Лиги Европы против одноименной команды, сообщает официальный Твиттер клуба. Команда Владимира Шарана должна была покинули столицу Украины еще в 10:00 утра, однако из-за густого тумана вылет был задержан.

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Как следствие, футболистам и тренерскому штабу пришлось более пяти часов пробыть в стенах аэропорта и только около 15:00 они смогли подняться на борт самолета.

Напомним, в группе I Лиги Европы украинская команда уже провела два матча: на выезде уступила немецкому Вольфсбургу 1:3, а во Львове в матче с Гентом пдобыла свое первое историческое очко, сыграв вничью 1:1. Матч против французской команды начнется в 19:55 по киевскому времени.

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