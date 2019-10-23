Сент-Этьен – Александрия: предматчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы против Сент-Этьена.

"Надеюсь, ребята восстановятся, но было потрачено много физических сил, потому что сидеть в аэропорту было трудно. Но мы все равно готовы к матчу, потому что он уже третий в ЛЕ. Мы дебютанты, вижу, что ребята психологически готовы к матчу.

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Рассчитываю увидеть хорошую игру, ведь Сент-Этьен борется за выход в следующий раунд. Мы знаем об изменениях в команде, сменился главный тренер. Знаем, что Клод Пюэль – опытный тренер, уже есть две победы подряд над Лионом и Бордо. Эти матчи мы смотрели.

Да, по стоимости состава среди команд ЛЕ мы – третьи снизу. Но в двух предыдущих матчах, несмотря на нехватку мастерства, организацией игры, самоотдачей и амбициозностью я остался доволен", – цитирует Шарана Tribuna.com.

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