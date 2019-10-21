Сент-Этьен – Александрия: на матче Лиги Европы будет работать арбитр-дебютант из Норвегии

На матче 3-го тура Лиги Европы между французским Сент-Этьеном и Александрией будет работать норвежская бригада арбитров.

Главный рефери матча – 31-летний Эспен Эскос, который впервые в своей карьере будет работать в поле на матче групповой стадии еврокубков. Его помощники – Эйстейн Иттерланд и Йон-Михаэль Кнутсен. Четвертый арбитр – Рохит Сагг, информирует официальный сайт УЕФА.

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Напомним, матч 3-го тура Лиги Европы Сент-Этьен – Александрия состоится в четверг, 24 октября. Начало – в 19:55. После двух туров украинская команда имеет в своем активе 1 очко и замыкает турнирную таблицу квартета I.

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