Тренировки с исполнением более 1000 пенальти сборной Испании не помогли. Вчера главный тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике заявил, что в течение последнего года давал своим игрокам задание – каждый из них в своих клубах должен был отрабатывать определенное количество ударов с пенальти на тренировках. Всё это делалось для того, чтобы Испания не вылетела с ЧМ-2022 в серии пенальти, как это случилось с командой во время Евро-2020.

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"Я не переживаю, если матч завершится серией пенальти. Мои парни готовы", – заявлял вчера Энрике. Но как только дело дошло до серии 11-метровых ударов, сборная Испании не смогла реализовать ни одного пенальти! Команда Энрике пробивала с точки хуже, чем игроки сборной Японии в матче с Хорватией. Японцы хотя бы один пенальти забили, испанцы – ни одного.