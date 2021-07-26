В третий день соревнований Олимпийских игр в Токио спортсмены сборной Украины пока не завоевали ни одной медали.

Третий день олимпийских соревнований начался с большой сенсации для Украины. Ольга Харлан вылетела еще в первом раунде соревнований по фехтованию. Первый номер мирового рейтинга уступила со счетом 12:15 малоизвестной 25-летней представительнице Китая Хенгуй Ян, которая не взяла ни одной медали на международных соревнованиях уровня FIE. Ранее саблистки уже встречались: в 2017 и 2019 годах. Украинка дважды победила, в последний раз с неприличным счетом (15:12 и 15:4). Харлан завершает свой путь на Олимпиаде в Токио.

Ирина Маловичко не прошла в финал соревнований по стендовой стрельбе. На стадии квалификации украинка заняла лишь восьмое место, выбив 119 очков.

Харлан взяла перерыв в карьере после провала на Олимпиаде

Последний представитель Украины по настольному теннису Коу Лей вылетел из соревнований. Украинец китайского происхождения в семи партиях проиграл египтянину Омару Ассару, которого побеждал на Играх в Рио-2016.

Теннисистки Людмила и Надежда Киченок одержали победу в четвертьфинале турнира Олимпиады-2020. Украинки неожиданно обыграли атлеток из Италии Сару Эррани и Ясмин Паолини, которые считались фаворитками. Итоговый счет – 2:0 (7:6 (7:4), 6:2). Соперницами сестер Киченок в полуфинале станут представительницы команды ОКР (Олимпийского Комитета России).

Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду на 10 метров. 15-летний Середа и 19-летний Сербин перед последним прыжком поднялись на четвертую строчку, однако удержать результат не смогли. Вперед вырвались атлеты Канады и Мексики. Призовые места завоевали британцы (золото), китайцы (серебро) и россияне (бронза). Сербин завершил свое дебютное выступление на ОИ-2020, а юный Середа продолжит соревнования в одиночных прыжках в воду.

Вторая бронза: Рейзлин добывает для Украины еще одну медаль Олимпиады-2020

Элина Свитолина одержала победу в матче второго круга одиночного женского теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. Украинка одолела австралийку Айлу Томлянович – 2:1 (4:6, 6:3, 6:4). В 1/8 финала Свитолина встретится с полуфиналисткой Ролан Гаррос-2021 Марией Саккари (19-я в рейтинге WTA).

Пловцы Денис Кесиль и Игорь Трояновский вылетели по итогам предварительных заплывов на дистанции 200 метров баттерфляем. Для украинцев это была первая Олимпиада в карьере.

Тяжелоатлетка Камила Конотоп и спортивные гимнасты Игорь Радивилов и Евгений Юденков ждут начала своих соревнований. У них еще есть шансы взять сегодня медали Олимпиады-2020.

Без собственных лыж и в чужих сапогах – эпическая история первой украинской медали на Олимпиаде