"Футбол 24" разобрал основные новости в лагере сборной Украины перед матчем с Францией в квалификации к ЧМ-2026.

Сергей Ребров имеет несколько серьезных потерь перед матчем против Франции. Так, точно не помогут команде Виталий Миколенко и Роман Яремчук, под вопросом остается Виктор Цыганков. На игру с французами Украина может выйти в три центральных защитника, о чем свидетельствует вызов Александра Сватка.

Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Францией

Повлияет это и на выбор Сергея Станиславовича в атаке. Из-за отсутствия Яремчука, а также нехватки игровой практики у Артема Довбика наставник может отдать предпочтение Владиславу Ванату или Александру Гуцуляку, который летом уже пробовался на этой позиции. Французы также имеют потери, в частности, точно не сыграет Вильям Салиба, под вопросом остается Усман Дембеле.

Под вопросом и левый край атаки, особенно из-за отсутствия Михаила Мудрика из-за допингового скандала. В последних матчах слева в атаке выходил Георгий Судаков, которому ощутимо непривычна эта позиция. Куда более интересным вариантом может стать дебютант сборной Украины Назар Волошин. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".