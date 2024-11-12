Бывший наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг рассматривался как один из кандидатов на пост главного тренера Ромы, но отказался от этого предложения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Довбик может получить сенсационного тренера, который только что покинул топ-клуб

Руководство римского клуба обратилось к нидерландцу с предложением возглавить команду до конца сезона. Однако Тен Хаг отказался, объяснив свое решение хаосом, царящим в команде.

В текущем сезоне Рома, в составе которой играет Артем Довбик, уже сменила двух тренеров. Сначала должность покинул Даниэле Де Росси, а недавно клуб решил расторгнуть контракт с Иваном Юричем.

Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбык мог спасти от поражения, но не попал по мячу