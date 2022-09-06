Как выяснилось, ключевой момент поединка произошел уже на 13-й минуте. Оршич получил мяч в центре поля, обогнал Фофана и уверенно реализовал выход один на один с Кепой.

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Челси так и не смог ответить до финального свистка. Гол Обамеянга отменили из-за офсайда, а Джеймс под занавес встречи попал в штангу. Однажды каркас спас и лондонцев – Кепа перевел в крестовину дальний удар Ристовски.