Сенсационный старт Лиги чемпионов в видеообзоре матча Динамо З – Челси – 1:0
23:02 - Читати українською
Загребское Динамо совершенно неожиданно одолело Челси в матче 1 тура ЛЧ. Смотрите видео гола и обзор матча.
завершено
Как выяснилось, ключевой момент поединка произошел уже на 13-й минуте. Оршич получил мяч в центре поля, обогнал Фофана и уверенно реализовал выход один на один с Кепой.
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Челси так и не смог ответить до финального свистка. Гол Обамеянга отменили из-за офсайда, а Джеймс под занавес встречи попал в штангу. Однажды каркас спас и лондонцев – Кепа перевел в крестовину дальний удар Ристовски.
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