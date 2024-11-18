Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло с помощью аналитических сервисов и технологии искусственного интеллекта смоделировал состав и тактическую схему игры команды Сергея Реброва на матч 6-го тура Лиги наций с албанцами.

"Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Особо наглые журналисты дают советы, в каком стиле должна играть сборная Украины. Давать советы тренеру? Бессмысленность.

"Что Украине делать в элитном дивизионе?": Леоненко спрогнозировал победителя матча с Албанией в Лиге наций

Тем не менее, по "заявкам радиослушателей" я провел аналитический и технический анализ потенциала игроков сборной Украины. Использовал метрики Wyscout, Second Spectrum, Opta, Catapult и другие. В итоге получил результат. Состав, тактическое построение. Это не мое мнение. Так высчитал GPT.

Я не люблю давать советы, особенно когда их не просят. Результат на фото. Можем обсудить детали.

Обнаженные фланги обороны? Я тоже так подумал. Но у цифр другое мнение. Фланговые игроки должны при потере вернутся в зоны, опорная зона подстраховывает вингера. Структура на победу. Брался во внимание стиль Албании – игра на контратаках. Добавлю, что это простая схема 3/5/2. Но она меняется в разных фазах игры", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, дуэль между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, в Тиране. Начало встречи в 21:45.

"Ребров жартував: "Вам не дадуть виграти, сьогодні день Києва": від фіналу Кубка з Вінницею до туберкульозу в Німеччині