По итогам 26-го тура УПЛ определены лучшие игрок и тренер.

Александр Яцык, арендованный у Динамо полузащитник Зари, получил награду лучшего футболиста тура после того, как он забил гол и отдал ассист в матче против Левого Берега, завершившегося победой его команды со счетом 2:1, сообщает пресс-служба УПЛ.

"Мы лишь оттолкнулись от дна": Максимов – о положении Ворсклы после разгрома Вереса

Лучшим тренером стал Юрий Максимов, чья Ворскла одержала разгромную победу над Вересом со счетом 3:0.

К слову, сейчас Ворскла занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 24 балла. Заря идет восьмой с 35 очками.

Символическая сборная 26-го тура УПЛ:

Ворскла разгромила Верес, улучшив шансы в борьбе за выживание – три поперечины, Исенко оформил ассист на чудо-гол