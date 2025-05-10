ПСЖ сможет удержать в Париже одного из лидеров команды, с которым подпишут новое соглашение.

Руководство столичного клуба работает над тем, чтобы сохранить своих лидеров. Долгое время ПСЖ вел переговоры о новом контракте с Джанлуиджи Доннаруммой.

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Как информирует Get French Football News, в парижском клубе оптимистично настроены относительно нового соглашения с итальянским вратарем. Переговоры с 26-летним игроком проходят положительно, мяч на стороне окружения Доннаруммы, но в целом есть общее желание продлить контракт. Голкипер и его агент заявили, что приоритетом является длительное пребывание на Парк де Пренс.

Напомним, итальянец уверенно выступает в Лиге чемпионов, и помог ПСЖ выйти в финал турнира. Свершения Доннаруммы не остались без внимания. Джанлуиджи стал одним из претендентов на "Золотой мяч".

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