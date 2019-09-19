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Сенсационный погром Аталанты Малиновского в выездном матче против Динамо Загреб – 0:4

08:27 15 Читати українською
Сенсационный погром Аталанты Малиновского в выездном матче против Динамо Загреб – 0:4
Динамо Загреб – Аталанта – 4:0 – видео голов и обзор матча / твиттер УЕФА

Динамо Загреб неожиданно разбило Аталанту Малиновского в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Загреб – Аталанта.

10’ Марин Леовац
31’ Мислав Оршич
42’ Мислав Оршич
68’ Мислав Оршич
 
10’ Марин Леовац
31’ Мислав Оршич
42’ Мислав Оршич
68’ Мислав Оршич

Загребское Динамо очень быстро повел в счете благодаря голу Леовац уже на 10-й минуте. Аталанта была шокирована таким началом, чем и воспользовались хорваты. Еще до перерыва Оршич сделал преимущество Динамо разгромным, отметившись дублем, а во второй половине он оформил хет-трик и поставил точку в матче.

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Таким образом, Динамо Загреб возглавил группу B благодаря лучшей разнице голов, обогнав Манчестер Сити, Аталата занимает последнее место.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Динамо Загреб Динамо Загреб Аталанта Аталанта Лига чемпионов Видеоновости Мислав Оршич Мислав Оршич Динамо Загреб - Аталанта
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