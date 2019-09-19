Сенсационный погром Аталанты Малиновского в выездном матче против Динамо Загреб – 0:4

Лига чемпионов — 18 сент 877
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"Це лайно складно назвати тренером Барселони": Вальверде знищують після Борусії – виліт з ЛЧ в обмін на його голову
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Динамо – Мальме: предматчевая пресс-конференция Алексея МихайличенкоЛига Европы — 18 сент 771
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Динамо – Мальме: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Алексея МихайличенкоЛига Европы — 18 сент 442
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УЕФА прокомментировал выплату транша для УАФ в оффшор, связанный с СуркисомУкраина — 18 сент 746
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Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг ракЛига Европы — 18 сент 301