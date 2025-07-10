"Ткачи" смогли остаться в элитном дивизионе Франции, сохранили право выступить в Лиге Европы 2025/26 и одновременно подставили "орлов", информирует Daily Mail.

Лион узнал официальный результат апелляции против понижения во второй дивизион

До недавнего времени 43% акций Кристал Пэлас принадлежали Джону Текстору, который также владеет и Лионом. Американец продал свою долю в лондонском клубе за 190 млн фунтов, но сделал это слишком поздно. Правила УЕФА обязывали участников еврокубков с одним владельцем "расходиться" до 1 марта. Вряд ли тогда кто-то мог представить, что Кристал Пэлас в финале Кубка Англии сенсационно одолеет Манчестер Сити (1:0) и впервые в своей истории пробьется в финальный этап еврокубка.

Впрочем, сказку "орлов" разбивает успешная апелляция Лиона. Согласно правилам УЕФА, путевку забирает тот клуб, который финишировал выше в национальном чемпионате. Лион в Лиге 1 был шестым, Пэлас в АПЛ – лишь двенадцатым.

УЕФА примет окончательное решение на ближайшем собрании. Вероятнее всего, что Кристал Пэлас опустят в Лигу конференций, а в ЛЕ поднимется седьмая команда АПЛ – Ноттингем Форест.

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