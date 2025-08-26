Джейми Варди может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как информирует Gazzetta dello Sport, Кремонезе не оставляет попыток подписать 38-летнего нападающего.

После 13 лет в составе Лестера Варди стал свободным агентом. Он не спешит выбирать себе новый клуб, ожидая конкретных предложений.

Кремонезе шокировал болельщиков, победив в первом туре Милан в гостях со счетом 2:1. Команду тренирует экс-наставник Кальяри Давиде Никола.

Варди провел за сборную Англии 26 матчей и забил 7 голов.

