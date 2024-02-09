Левый защитник каталонцев привлек внимание многих клубов. В частности, за Гутьерресом следит Манчестер Сити. Половина прав на испанца принадлежит Реалу, который имеет право обратного выкупа за 8 миллионов евро.

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Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, Мигель Гутьеррес предпочитает перейти в Реал. Отмечается, что защитник мечтает снова играть за "сливочных". Единственное, что будет иметь влияние на окончательное решение игрока, это переход в Реал Альфонсо Дэвиса из Баварии, поскольку оба играют на одной позиции.

Напомним, Мигель Гутьеррес – воспитанник мадридцев. Именно из Реала испанец перешел в Жирону в 2022 году.

В целом защитник сыграл за каталонский клуб в 63 матчах, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.

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