Сенсационный лидер Бундеслиги продлил контракт с защитником, за которым охотились гранды АПЛ
Леверкузенский Байер удерживает игроков, которые должны прогрессировать с командой в ближайшие годы.
"Фармацевты" официально объявили о продлении контракта с центрбеком Эдмондом Тапсоба до 2028 года.
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Байер зимой 2020-го приобрел буркинийца у Витории Гимарайнш за 20 млн евро. С тех пор защитник провел 141 матч, отличился 6 голами и 2 ассистами. Этим летом им интересовались Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, однако 24-летний Тапсоба пока останется в Леверкузене.
Напомним, команда Хаби Алонсо сверхмощно начала чемпионат и с 9 очками идет лидером Бундеслиги, опережая даже Баварию по дополнительным показателям.
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