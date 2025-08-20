Ноттингем Форест планирует подписать Дугласа Луиса из Ювентуса. Как информирует talkSPORT, клубы между собой согласовали трансфер.

Опальный игрок Ювентуса бойкотирует тренировки – клуб готовит санкции

27-летний полузащитник перешел в Турин всего год назад из Астон Виллы за 50 миллионов евро, однако закрепиться в основе не сумел – в Серии А он вышел в старте лишь трижды. Теперь же англичане готовы вернуть его вдвое дешевле – за 25 миллионов евро.

Как отмечает источник, важную роль в переходе сыграл бывший технический директор Арсенала Эду, который помог убедить бразильца присоединиться к проекту Нуну Эшпириту Санту. Сам футболист ожидает контракт с зарплатой более 100 тысяч евро в неделю.

Дуглас Луис хорошо известен фанатам АПЛ – за время выступлений в составе Астон Виллы он провел 175 матчей и помог команде выйти в Лигу чемпионов. Отметим, что ранее сообщалось, что Луис не появлялся на тренировки Ювентуса и требовал свой трансфер.

Отметим, что на счету Луиса 18 поединков за национальную сборную Бразилии.

Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів