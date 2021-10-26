На последних минутах поединка против Лестера (1:2) 26-летний испанец столкнулся с форвардом Айозе Пересом и получил травму колена. Без футбола Давид Райя будет оставаться в течение 4-5 месяцев.

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Нил Грейг, глава медицинского отдела Брентфорда, сообщил детали повреждения. "Давид, к сожалению, получил травму задней крестообразной связки левого колена. Проблема потребует длительного времени для восстановления. Положительно то, что этот тип травм обычно хорошо заживает без хирургического вмешательства. Давид уже начал использовать скобу, специально разработанную для облегчения этого процесса", – цитирует Грейга пресс-служба .

К слову, кипер стал одной из сенсаций сезона, проведя в АПЛ 9 поединков, три из которых отстоял на ноль. В остальных шести пропустил девять голов. За Брентфорд Давид Райя выступает с 2019-го.

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