Форвард Спортинга Виктор Дьокереш прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Юнайтед после того, как Рубен Аморим возглавил команду.

"Я не думаю об этом и не придаю этому значения. Это слухи, ничего конкретного. Конечно, я хочу закончить сезон в Спортинге, мне нравится мой клуб. Я не испытываю стресса из-за изменений в команде.

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У Рубена Аморима, наверняка, там уже есть нападающие... Очень грустно, что он ушел из Спортинга, но, конечно, мы понимаем это решение. Он очень много значил для меня, учитывая, что Аморим дал мне возможность играть и помог развиваться. Теперь мы с нетерпением ждем возможности поработать с новым тренером Жоау Перейрой.

У меня нет особых предпочтений относительно нового клуба. Посмотрим... Самое главное – иметь возможность играть. Есть и другие факторы, но посмотрим, когда придет время", – цитирует шведского нападающего Record.

Напомним, что Рубен Аморима недавно возглавил Манчестер Юнайтед, который работал в Спортинге. Английская пресса сообщала, что наставник попытается усилить манкунианцев, сманив Виктора Дьокереша.

К слову, шведский форвард один из самых результативных нападающих в топ-10 европейских чемпионатах. В активе Дёкереша 16 голов в чемпионате Португалии. Левандовски имеет 14 забитых мячей за Барселону в Ла Лиге.

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