Сенсационный дубль Видаля в видеообзоре матча Чили – Перу
11:55 - Читати українською
В 3-м туре квалификации к ЧМ-2022 сборная Чили уверенно переиграла национальную команду Перу. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Отбор ЧМ-2022, Южная Америка
Чили – Перу – 2:0
Голы: Видаль, 19, 34
Колумбия – Уругвай – 0:3 – видео голов и обзор матча
Три очка чилийцам обеспечил хавбек миланского Интера Артуро Видаль, оформивший дубль в течение 15-ти минут первого тайма. Сначала он роскошной пушкой положил мяч в дальнюю девятку с дальней дистанции. А на 34-й минуте в стиле забивного центрфорварда сыграл на добивании в атаке вторым темпом.
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