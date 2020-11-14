Отбор ЧМ-2022, Южная Америка

Чили – Перу – 2:0

Голы: Видаль, 19, 34

Колумбия – Уругвай – 0:3 – видео голов и обзор матча

Три очка чилийцам обеспечил хавбек миланского Интера Артуро Видаль, оформивший дубль в течение 15-ти минут первого тайма. Сначала он роскошной пушкой положил мяч в дальнюю девятку с дальней дистанции. А на 34-й минуте в стиле забивного центрфорварда сыграл на добивании в атаке вторым темпом.

Отбор ЧМ-2022: Фирмино спас Бразилию от позора, Видаль оформил дубль за Чили