4-кратный чемпион Германии близок к банкротству

Именитый Кайзерслаутерн переживает непростое время. Совсем скоро известный клуб может стать банкротом.

Кайзерслаутерн, который уже второй сезон подряд проводит в Третьей лиге Германии, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В ближайшие дни клуб может подать заявление о признании банкротом в районный суд Кайзерслаутерна, отмечает Faz.

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Задолженность популярного клуба составляет 24 млн евро, а для получения лицензии на следующий сезон Кайзерслаутерну не хватает 15 миллионов. В случае подачи заявления о банкротстве клуб не получит санкций и не будет лишен очков в текущем сезоне, поскольку из-за пандемии коронавируса были введены определенные послабления.

Напомним, Кайзерслаутерн является 4-кратным чемпионом Германии и дважды выигрывал национальный Кубок. В сезоне 1997/98 команда сенсационно взяла Серебряную салатницу сразу после выхода из Второй Бундеслиги. В текущем сезоне "красные дьяволы" занимают 12 место в Третьей лиге.

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