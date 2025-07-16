Лестер после вылета из АПЛ может получить серьезное препятствие для мгновенного возвращения.

"Лисам" грозит начало нового чемпионата с -9 очков в таблице Чемпионшипа, информирует журналист Роб Дорсетт.

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Нарушения Лестера были зафиксированы еще в сезоне 2023/24, когда команда выиграла второй дивизион и поднялась в АПЛ. Тогда Футбольная ассоциация Англии решила не снимать очки в элите, но это все равно не спасло "Синюю Армию" от вылета. Теперь придется рассчитываться за старые грехи в Чемпионшипе.

Лестер считает наказание слишком суровым и готовит апелляцию, чтобы хотя бы уменьшить количество штрафных очков. "Лисы" только что объявили о назначении испанца Марти Сифуэнтеса новым главным тренером. Он должен начать официальный сезон 10 августа матчем первого тура Чемпионшипа против Шеффилд Уэнсдей.

Напомним, 9 лет назад Лестер сенсационно выиграл АПЛ, однако клуб довольно быстро пережил регресс и не может даже закрепиться в элитном дивизионе.

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