Нападающий швабов Силас Вамангитука надолго вылетел из-за разрыва крестообразных связок колена, сообщает Кicker.

Исторический хет-трик Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Штутгарт – 4:0

Роковой момент случился в игре против Баварии (0:4). На 35 минуте Вамангитука неудачно упал в единоборстве с Алабой и сразу схватился за колено. Конголезец покинул поле лишь с помощью двух врачей.

Добавим, что звезда Штутгарта стал одним из открытий текущего розыгрыша Бундеслиги. 21-летний нападающий с 11 голами и 4 ассистами уверенно шел в десятке лучших бомбардиров чемпионата.

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