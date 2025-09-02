Гримсби вляпался в переделку после победы над Манчестер Юнайтед в Кубке лиги.

Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка лиги, проиграв в серии пенальти Гримсби (2:2, по пен 11:12). Как сообщает meczyki, в составе Гримсби был игрок, который не должен был играть.

Издевательство над Аморимом продолжается – Гримсби троллит Манчестер Юнайтед после исторического позора в Кубке лиги (ВИДЕО)

Кларк Одуор присоединился к "морякам" накануне матча с Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что игрока успели зарегистрировать, он еще не имел права играть в Кубке лиги.

Гримсби не дисквалифицировали. Клубу четвертого дивизиона придется выплатить штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов, из них 10 тысяч условно.

