Лига чемпионов, квалификация, 2 раунд квалификация 2 раунд

КуПС – Кайрат – 2:0

Голы: Туре, 49, Оксанен, 71

Линкольн Ред Импс – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Бруно Дуарте, 30

Удаление: Йонг-Ву, 41 (прямая красная, Црвена Звезда)

Ноа – Ференцварош – 1:2

Голы: Гартенманн, 36 (авт) – О'Дауда, 45, Варга, 50

Удаление: Сиссе, 82 (прямая красная, Ференцварош)

Виктория Пльзень – Серветт – 0:1

Гол: Мраз, 13

Копенгаген – Дрита – 2:0

Голы: Маттссон, 69 (п), 76 (п)

Пафос – Маккаби Т-А – 1:1

Гол: Бассуамина, 81 – Мадмон, 90+10

РФШ – Мальме – 1:4

Голы: Лемаич, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабанович, 58, Йонсен, 87 (п)

Хамрун – Динамо – 0:3

Гол: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2

Шкендия – Стяуа – начало в 21:00

Слован Братислава – Зриньски – начало в 21:15

Лех – Брейдаблик – начало в 21:30

Рейнджерс – Панатинаикос – начало в 21:45

Риека – Лудогорец – начало в 21:45

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Игровой день начался со спокойной победы КуПСа над Кайратом. Финны воспользовались преимуществом собственного поля перед дальним перелетом в Казахстан. Следующие два поединка вечера выиграли команды, которые доигрывали в меньшинстве. Црвене Звезде было тяжелее, ведь ее игрок получил красную еще в первом тайме. Однако сербы смогли удержать минимальное преимущество, добытое благодаря бывшему футболисту ФК Львов Бруно Дуарте.

Ференцварош против Ноа забил все голы. Правда, один из них влетел в собственные ворота венгров. Победители также завершали игру с десятью игроками на поле, но на момент удаления Сиссе результат уже был сделан.

Копенгаген со всеми своими звездами сумел обыграть Дриту лишь благодаря пенальти, которых в пользу датчан назначили аж два. Зато Мальме прогнозируемо без проблем разобрался с РФС, отправив в ворота латвийцев аж четыре гола. Тем временем Виктория Пльзень сенсационно проиграла Серветту. Чехи владели инициативой на протяжении всей игры, но сопернику хватило единственного гола, забитого на старте.

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