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Сенсационное поражение Тоттенхэма в видеообзоре матча против Ньюкасла – 0:1

21:30 10 Читати українською
Сенсационное поражение Тоттенхэма в видеообзоре матча против Ньюкасла – 0:1
Ньюкасл на выезде неожиданно победил Тоттенхэм

Ньюкасл на выезде неожиданно победил Тоттенхэм (1:0). Смотрите видео голов и обзор.

 
Жоэлинтон 27’
27’ Жоэлинтон

Тоттенхэм в 3 туре АПЛ принимал на своем поле Ньюкасл. Единственный гол в матче был забит на 27 минуте игроком гостей Жоелинтоном. Подопечные Почеттино так и не смогли отыграться.

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После этого поединка "шпоры" занимают 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 4 очка. Ньюкасл получил первые зачетные пункты и находится на предпоследней строчке.

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Видеоновости Англия Тоттенхэм - Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл Тоттенхэм Тоттенхэм
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