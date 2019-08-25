Сенсационное поражение Тоттенхэма в видеообзоре матча против Ньюкасла – 0:1

Ньюкасл на выезде неожиданно победил Тоттенхэм (1:0). Смотрите видео голов и обзор.

Тоттенхэм в 3 туре АПЛ принимал на своем поле Ньюкасл. Единственный гол в матче был забит на 27 минуте игроком гостей Жоелинтоном. Подопечные Почеттино так и не смогли отыграться.

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После этого поединка "шпоры" занимают 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 4 очка. Ньюкасл получил первые зачетные пункты и находится на предпоследней строчке.

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