Англия проиграла Исландии (0:1) в товарищеском матче перед стартом Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Гарета Саутгейта встречалась с Исландией перед стартом чемпионата Европы. На 12 минуте гости забили в ворота Англии и сумели до конца матча удержать победный счет.

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Игра проходила на стадионе Уэмбли в Лондоне. В трех последних играх на этой арене англичане не одержали ни одной победы – ранее было поражение от Бразилии (0:1) и ничья с Бельгией (2:2). Такая серия без побед на Уэмбли стала первой с 2018 года, когда было три ничьих подряд.