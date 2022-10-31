Торино шокировал Милан в матче 12-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Торино – Милан на "Футбол 24".

Торино активнее начал игру и забил ближе к концу первого тайма – Джиджи головой переправил мяч в ворота после подачи со штрафного. А уже через 2 минуты счет стал 2:0 – россиянин Миранчук прорвался в штрафную и попал в дальний нижний угол. Мессиас отыграл один мяч, забив в пустые ворота после ошибочного выхода голкипера Торино.

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Таким образом, туринцы набрали 17 очков и поднялись на 9 место, а Милан остался третьим с 26 пунктами.