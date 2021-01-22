Ливерпуль в родных стенах потерпел поражение от Бернли в 18-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Ливерпуль захватил инициативу с первых минут и имел несколько шансов выйти вперед, но атака мерсисайдцев не воспользовалась ими сполна. Чего стоит момент Дивока Ориджи, который вышел один на один с кипером Бернли, но попал в перекладину. Во втором тайме несчастье команды Клоппа продолжалось, "бордовые" держались и даже отвечали.

Ливерпуль потерпел поражение от Бёрнли – мерсисайдцы оборвали 68-матчевую беспроигрышную серию в родных стенах

Переломный момент случился в конце встречи – Барнс прошел оборону, вышел на Алиссона, но Фабинью сфолил в штрафной. К отметке подошел Эшли, который заработал 11-метровый, и уверенно реализовал его. 1:0! Ливерпуль прервал 68-матчевую беспроигрышную серию на Энфилде и остался на 4 строчке. Бернли же поднялся на 16 позицию.