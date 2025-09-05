Словакия разбила Германию в первом туре квалификации к ЧМ-2026. Результат и обзор матча – смотрите на "Футбол 24".

Первый тур отбора к ЧМ-2026 стартовал с сенсационного поражения Германии. Словакия забила два, на которые соперник ничем не ответил.

Сначала Стрелец сделал классный прострел в штрафной площади, который замкнул Давид Ганцко. По перерыве Стрелец оформил гол. Нападающий оставил в дураках Рюдигера, которого очень легко обыграл. Немцы отыграться не сумели.

В следующем туре Германия будет противостоять Северной Ирландии, а Словакия встретится с Люксембургом.