ПСЖ уступил середняку Лиги 1 Лорьяну в поединке 33-го тура. Смотрите видео голов и обзор встречи ПСЖ – Лорьян на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2022/23, 33-й тур

ПСЖ – Лорьян – 1:3

Голы: Мбаппе, 29 – Ле Фи, 15, Йонгва, 38, Дьенг, 89

Уже на 15 минуте Лорьян шокировал ПСЖ – Ле Фи в прыжке замкнул передачу с правого фланга. Парижане еще и остались в меньшинстве из-за удаления Хакими, но Мбаппе сравнял счет, воспользовавшись фейлом вратаря.

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Йонгва до перерыва снова вывел Лорьян вперед, завершив голом шикарный проход и передачу Февра. После перерыва ПСЖ так и не смог забить второй раз, а Лорьян под занавес встречи наказал парижан, забил Дьенг.