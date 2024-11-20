Четыре команды могут попасть в плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026.

Групповой этап Лиги наций УЕФА подарил историческое событие. Сан-Марино выиграл свою группу и повышается в классе.

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"Бело-голубые" не только сыграют с более сильными командами в следующем сезоне Лиги наций, но и смогут побороться за путевку на чемпионат мира 2026. Кроме Сан-Марино такую возможность получили Северная Македония, Молдова и Северная Ирландия. Впрочем, все будет зависеть от соперников.

Если победители групп Лиги наций, помещены в 1-й и 2-й банки, финишируют на первых двух местах в своих квалификационных группах отбора на ЧМ, то в том случае все четыре команды сыграют в плей-офф.

К слову, жеребьевка отбора состоится 3-го декабря 2024 года в 13:00 в швейцарском Цюрихе, штаб-квартире ФИФА. Украина попала во вторую корзину.

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