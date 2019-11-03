Сенсационная потеря очков "сливочными" в видеообзоре матча Реал – Бетис

Реал не смог обыграть Бетис (0:0) в матче 12-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча Реал – Бетис.

Реал так и не смог пробить Роблеса и вырвать победу над Бетисом. Хотя все могло быть иначе, если бы арбитр засчитал гол Азара на 8 минуте, но забитый мяч отменили после просмотра видеоповтора. Мадридцы больше владели инициативой, однако ни в первом, ни во втором таймах забить им не удалось. К тому же, во второй половине судья не назначил пенальти в ворота Бетиса за откровенную игру рукой в защитника.

Реал сенсационно не смог одолеть Бетис и сравнялся по очкам с Барселоной

Таким образом, Реал потерял возможность обогнать Барселону, сравнявшись с каталонцами по очкам – по 22. Бетис с 13 пунктами расположился на 14 позиции.