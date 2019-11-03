Сенсационная потеря очков "сливочными" в видеообзоре матча Реал – Бетис

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Вест Хэм – Ньюкасл: Ярмоленко – главная жертва провала Пеллегрини, а конкурент украинца забивает и становится лучшим
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Шахтер экспериментальным составом разгромил Карпаты, сыграв посредственный матч – дикий фейл Пидкивки и джокер КоваленкоУкраина — 2 нояб 1173
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Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 2 нояб 665
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Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А, українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ і навіть президента ЛеччеИталия — 1 нояб 2213
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Малиновский претендует на звание лучшего игрока месяца в АталантеИталия — 1 нояб 182