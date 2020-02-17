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Сенсационная потеря очков мадридцами в видеообзоре матча Реал – Сельта – 2:2

01:07 24 Читати українською
Сенсационная потеря очков мадридцами в видеообзоре матча Реал – Сельта – 2:2
Серхио Рамос / твиттер Реал Мадрид

Реал неожиданно расписал результативную ничью с аутсайдером Сельтой. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Сельта.

52’ Тони Кроос
64’ Серхио Рамос
 
Федор Смолов 7’
Санти Мина 86’
7’ Федор Смолов
52’ Тони Кроос
64’ Серхио Рамос
86’ Санти Мина

Сельта ошеломила Мадрид уже на 7 минуте, Федор Смолов хладнокровно реализовал выход один на один после паса Аспаса. Реал в течение встречи не только отыгрался усилиями Крооса, но и вышел вперед после реализованного пенальти Рамосом. Впрочем, Сельта спасла ничью, Санти Мина на последних минутах стал героем своей команды.

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Таким образом, Реал набрал 53 очка и остается лидером чемпионата, однако Барселона имеет прекрасные шансы догнать мадридцев. Сельта с 21 пунктом поднялась из зоны вылета.

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