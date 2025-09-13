Сенсационная потеря очков киевлянами в видеообзоре матча Оболонь – Динамо – 2:2
Динамо расписало ничью с Оболонью в матче пятого тура УПЛ. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Киевское дерби между Оболонью и Динамо закончилось результативной ничьей 2:2.
Динамо в добавленное время упустило победу над Оболонью – Буяльский оформил дубль ассистов, юбилейный гол Караваева
На гол Караваева "пивовары" мячом Нестеренко. Михавко снова вывел чемпионов Украины вперед в счете, но точный удар Устименко в компенсированное время зафиксировал ничейный результат.
