Шериф мог выходить вперед уже в самом начале матча – защитник команды Луваннор, выйдя один на один с голкипером, попал в штангу.

Вернидуб не спешит праздновать феерический разгром Динамо З – для группы Лиги чемпионов нужно сделать еще один шаг

В середине тайма Ловро Майер упустил стопроцентный шанс: пробивая в пустые ворота, хорват уже видел мяч в сетке, однако в последний момент защитник Шерифа успел выбить сферу с линии ворот. Через мгновение, после выстрела Адама Траоре, мяч просвистел над перекладиной чемпиона Хорватии. В конце концов на последней минуте первой половины встречи хозяева все-таки забили – Траоре вышел один на один и пробил в дальний от голкипера угол ворот.

Начало второй сорокапятиминутки ознаменовалось вторым голом Шерифа – греческий форвард Димитриос Коловос мощным ударом почти порвал сетку. Почти сразу Лука Иванушец мог сократить счет, но с его ударом в угол ворот справился голокипер хозяев. Шериф продолжил давить и на 80-й минуте таки преуспел – Траоре получил пас из глубины, опередил защитников и пробил мимо ног голкипера.

Хочешь почувствовать настоящую футбольную атмосферу? Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов за бокалом Żubrówka. Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka тут.

Триумфальная победа команды Вернидуба, которая, в случае успеха в ответном матче, может впервые в истории вывести команду из Молдовы в групповой этап Лиги чемпионов.

Шериф Вернидуба с разгромом одной ногой в группе Лиги чемпионов, Зальцбург дожал Брондбю