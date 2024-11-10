На 16-й минуте Черненко неожиданно пробил из-за пределов штрафной – кипер ЛНЗ в сногсшибательном прыжке перевел мяч из-под перекладины на угловой. В середине тайма Карась едва не срезал сферу в собственные ворота после прострела Яшари – Федоривский успел среагировать и подстраховать. Впоследствии Груша с близкого расстояния расстреливал Кучеренко, но тот снова спас черкасцев от гола. Через мгновение кипер ЛНЗ чудом среагировал на коварный рикошет от своего защитника.

Оболонь удержала сенсационную победу над ЛНЗ

После перерыва Оболонь воплотила количество в качество и вышла вперед: Груша накрутил на правом фланге защитника и прострелил – Кучеренко потянул, но Слободян был первым на добивании. На 78-й минуте Соареш сравнял, но гол отменили, поскольку легионер подыграл себе рукой. Сенсационная и первая за последние пять матчей победа Оболони.