Сенсационная победа Лечче с Шаховым над Торино – видео голов и обзор матча

Лечче на выезде победил Торино в 3-м туре Серии А 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Торино – Лечче (1:2).

Лечче набрал первые очки в чемпионате Италии 2019/20. В заключительном матче 3-го тура подопечные Фабио Ливерани на выезде победили Торино благодаря голам Фариаса и Манкозу – первое поражение "быков" в чемпионате.

Лечче с Шаховым неожиданно победил Торино

Евгений Шахов вышел на поле на 81-й минуте. Это был 2-й матч украинской хавбека в Серии А.

Лечче набрал 3 очка и расположился на 18-й позиции турнирной таблицы. У Торино 6 баллов и 6 место.

Торино – Лечче – 1:2 – видео голов и обзор матча