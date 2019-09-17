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Сенсационная победа Лечче с Шаховым над Торино – видео голов и обзор матча

09:39 54 Читати українською
Сенсационная победа Лечче с Шаховым над Торино – видео голов и обзор матча
Лечче с Шаховым одержал первую победу

Лечче на выезде победил Торино в 3-м туре Серии А 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Торино – Лечче (1:2).

57’ Андреа Белотти
 
Диего Фариас 35’
Марко Манкозу 73’
35’ Диего Фариас
57’ Андреа Белотти
73’ Марко Манкозу

Лечче набрал первые очки в чемпионате Италии 2019/20. В заключительном матче 3-го тура подопечные Фабио Ливерани на выезде победили Торино благодаря голам Фариаса и Манкозу – первое поражение "быков" в чемпионате.

Лечче с Шаховым неожиданно победил Торино

Евгений Шахов вышел на поле на 81-й минуте. Это был 2-й матч украинской хавбека в Серии А.

Лечче набрал 3 очка и расположился на 18-й позиции турнирной таблицы. У Торино 6 баллов и 6 место.

Торино – Лечче – 1:2 – видео голов и обзор матча

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Украинцы за рубежом Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче Торино Торино Италия Видеоновости Торино - Лечче
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