Вингер Руха Илья Квасница не скрывает амбиций оказаться в одном из лучших клубов мира.

– В каком чемпионате хотели бы попробовать свои силы?

– АПЛ. Ну там люди играют фактически без пауз. У них два Кубка внутри страны, еврокубки и чемпионат. Они играют на каждый третий день. Конечно, хотелось бы попробовать такой темп. Не знаю, выдержал бы, но попробовать стоит.

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– Какая команда в Англии вам больше всего нравится?

– Мой любимый клуб – Манчестер Сити. Я всегда буду мечтать сыграть там. По стилю игры классную команду Гвардиола построил, – сказал Квасница в комментарии NV.

Напомним, 20-летний вингер стал открытием нынешнего сезона – в 19 матчах он забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Кроме того, он был настоящим "джокером" молодежной сборной Украины, выходя на последние минуты: в матче с ирландцами он ассистировал Виталию Роману, а в поединках с Люксембургом и Англией забивал сам (у чемпионов Европы украл ничью уже в добавленное время). Контракт Квасницы с Рухом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Илью в 1,2 млн евро.

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