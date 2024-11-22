Полузащитник Александрии Иван Калюжный может получить немалую финансовую надбавку после того как начал вызываться в сборную Украины.

Александрия ведет переговоры с Калюжным о продлении контракта на улучшенных условиях, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что руководство намерено увеличить зарплату игрока в 2 раза. Сейчас Иван получает около 6 тысяч долларов в месяц – одна из самых низких сумм среди игроков основного состава.

Напомним, что Калюжный в этом году дебютировал в составе сборной Украины, став одним из главных открытий сезона. Иван провел за Александрию 12 матчей в текущей кампании, отметившись 1 голом. Стоит отметить, что клуб сенсационно делит лидерство с Динамо – по 32 очка.

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