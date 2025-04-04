Сергей Шищенко, который может быть уволен из киевской Оболони после последних поражений в УПЛ, заинтересовал перволиговую Буковину, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Черновицкий клуб сенсационно вышел в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с киевским Динамо. После отставки Валерия Кривенцова в октябре 2024 года команду пока возглавляет исполняющий обязанности тренера Григорий Чурилов.

Добавим, что это может быть не первый приход Шищенко на пост тренера черновчан. До этого наставник возглавлял Буковину в 2016 году. Оболонь, которую сейчас возглавляет Шищенко, идет на 14 месте в УПЛ после 22 туров, опережая лишь Черноморец и Ингулец.

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